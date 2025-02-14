Мальчик в полосатом свитере потерялся в торговом центре в Минске

В Минске милиция разыскивала ребенка, потерявшегося в торговом центре. Подробности рассказал телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
В милицию обратилась мама 6-летнего мальчика, потерявшая ребенка, пока оплачивала покупку. Оперативно были организованы поиски ребенка. Сообщалось, что мальчик одет в приметный полосатый свитер, однако детей в такой одежде нигде не было.
Поиски продолжились, и пропавшего ребенка вскоре обнаружили в игровой комнате развлекательного центра. Интересно, что полосатый свитер к тому моменту мальчик снял.
А еще ГАИ сообщала, что в Полоцке маленький ребенок оказался один в закрытой машине на морозе −10.