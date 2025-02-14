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Мальчик в полосатом свитере потерялся в торговом центре в Минске

Милиция разыскивала потерявшегося ребенка в полосатом свитере в ТЦ в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция разыскивала ребенка, потерявшегося в торговом центре. Подробности рассказал телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

В милицию обратилась мама 6-летнего мальчика, потерявшая ребенка, пока оплачивала покупку. Оперативно были организованы поиски ребенка. Сообщалось, что мальчик одет в приметный полосатый свитер, однако детей в такой одежде нигде не было.

Поиски продолжились, и пропавшего ребенка вскоре обнаружили в игровой комнате развлекательного центра. Интересно, что полосатый свитер к тому моменту мальчик снял.

А еще ГАИ сообщала, что в Полоцке маленький ребенок оказался один в закрытой машине на морозе −10.