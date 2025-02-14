Мальчик в полосатом свитере потерялся в торговом центре в Минске

В милицию обратилась мама 6-летнего мальчика, потерявшая ребенка, пока оплачивала покупку. Оперативно были организованы поиски ребенка. Сообщалось, что мальчик одет в приметный полосатый свитер, однако детей в такой одежде нигде не было.