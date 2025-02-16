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Кроссворд на 16 февраля 2025

Сегодня, 16 февраля, Валентино Росси, выдающийся гонщик и многократный чемпион MotoGP, отмечает свой день рождения. Его карьера состоит из ярких моментов, которые навсегда останутся в истории мотоспорта. Проверьте свои знания об этом знаменитом итальянском мотогонщике с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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