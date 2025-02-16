Кроссворд на 16 февраля 2025

Сегодня, 16 февраля, Валентино Росси, выдающийся гонщик и многократный чемпион MotoGP, отмечает свой день рождения. Его карьера состоит из ярких моментов, которые навсегда останутся в истории мотоспорта. Проверьте свои знания об этом знаменитом итальянском мотогонщике с помощью нашего кроссворда.