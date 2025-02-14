Ушел из жизни известный самарский ученый Игорь Носков

В минувший четверг, 13 февраля, в Самаре умер известный ученый, доктор педагогических наук, профессор Игорь Носков. Он скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета.
Игорь Носков посвятил свою жизнь науке и образованию. Он прошел большой путь от ассистента в вузе до ректора Самарского государственного университета. С 2014 года возглавлял кафедру педагогики в самарском филиале Московского педагогического государственного университета.
За свою карьеру Игорь Носков написал более 200 научных работ, занимался вопросами образования, этики и имиджа педагогов. Кроме того, ученый активно участвовал в политической жизни региона, был секретарем самарского отделения партии «Единая Россия» с 2008 по 2011 год.
«Светлая память об Игоре Александровиче, о замечательном человеке, наставнике, талантливом ученом, руководителе, оставившим после себя плоды своих добрых дел, навсегда сохранится в сердцах его учеников и коллег», — отметили сотрудники университета.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Игоря Носкова.