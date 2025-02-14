Ушел из жизни известный самарский ученый Игорь Носков

За свою карьеру Игорь Носков написал более 200 научных работ, занимался вопросами образования, этики и имиджа педагогов. Кроме того, ученый активно участвовал в политической жизни региона, был секретарем самарского отделения партии «Единая Россия» с 2008 по 2011 год.