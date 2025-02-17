Интересные факты и ответы на кроссворд на 16 февраля 2025

В 2004 году отношения между командами Валентино Росси и его соперника Жибернау начали ухудшаться, что достигло своей кульминации во время Гран-при Катара того же года. Обе команды были обвинены в манипуляциях с позициями на стартовой решетке, что привело к наложению пенальти на обоих гонщиков, в результате чего им пришлось стартовать с последних позиций. Некоторые команды выразили призыв к санкциям в адрес Росси. Сам же Росси полагал, что за призывом к санкциям стоял Жибернау, хотя испанец категорически отвергал это утверждение.