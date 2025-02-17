Интересные факты и ответы на кроссворд на 16 февраля 2025

По горизонтали:
Дукати.
В 2011—2012 годах Валентино Росси выступал за команду «Дукати».
Доктор.
В соревнованиях классов 500cc и MotoGP Росси получил прозвище «Доктор», которое связано с его самообладанием и хладнокровным стилем вождения, резко контрастирующим с опасной и непредсказуемой манерой езды, характерной для его выступлений в младших классах.
Ямаха.
В 2013 году Росси вернулся в команду Yamaha Factory Racing, где продолжил свою карьеру до 2021 года.
По вертикали:
Мотобол.
Мотобол — разновидность мотоспорта, представляющая собой игру в футбол на мотоциклах. Игра проходит на поле, аналогичном футбольному, с некоторыми отличиями в разметке: отсутствует центральный круг, а ворота имеют полукруглую форму. В игре используется мяч, размеры которого значительно превышают размеры футбольного. Каждая команда состоит из 5 человек: одного вратаря и четырех полевых игроков на мотоциклах.
Италия.
Валентино Росси родился в итальянском городе Урбино.
Суеверие.
В спортивной карьере Валентино Росси значительное место занимают суеверия, которые он проявляет в своих предгоночных ритуалах. Он соблюдает строгую последовательность в надевании гоночных ботинок и перчаток и придерживается единственного способа посадки на мотоцикл. Накануне гонки Росси проводит время с мотоциклом в ночное время, уделяя внимание расположению на нем наклеек.
Название.
На шлеме Росси присутствует надпись, которая соответствует названию группы его друзей: «The Tribe of the Chihuahua».
Жибернау.
В 2004 году отношения между командами Валентино Росси и его соперника Жибернау начали ухудшаться, что достигло своей кульминации во время Гран-при Катара того же года. Обе команды были обвинены в манипуляциях с позициями на стартовой решетке, что привело к наложению пенальти на обоих гонщиков, в результате чего им пришлось стартовать с последних позиций. Некоторые команды выразили призыв к санкциям в адрес Росси. Сам же Росси полагал, что за призывом к санкциям стоял Жибернау, хотя испанец категорически отвергал это утверждение.
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