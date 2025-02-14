HUAWEI представила новую функциональную модель смартфона

Но не стоит думать, что HUAWEI nova 13i — это просто красивая обертка. Под стильным корпусом скрывается настоящий кладезь возможностей с впечатляющей производительностью. Смартфон предлагается в двух вариантах: с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и с 8 ГБ + 128 ГБ. Этого хватит с головой на фото, видео, приложения, игры — все поместится, еще и место останется. Это как вместительный чемодан для цифровых сокровищ, вселенной воспоминаний и развлечений, который всегда под рукой.