Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт уфимской детской поликлиники чуть не закончился аферой на десятки миллионов рублей

В Уфе ремонт детской поликлиники обернулся махинацией на 21 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ремонт детской поликлиники чуть не закончился аферой на десятки миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В мае прошлого года по результатам открытого конкурса Детская поликлиника № 2 и ООО «Эшкуар» заключили госконтракт на капитальный ремонт отделения на улице Степана Кувыкина.

Спустя несколько месяцев, в ноябре, подрядчик представил заказчику документы на оплату более 21 миллиона рублей, однако строительно-монтажные работ не были выполнены полностью. Кроме того, при подаче заявки на участие в конкурентной процедуре был предоставлен подложный договор подряда на строительство индивидуальных жилых домов.

В результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на мошенничество» и «Подделка официального документа».

— Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.