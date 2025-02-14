Ремонт уфимской детской поликлиники чуть не закончился аферой на десятки миллионов рублей

В Уфе ремонт детской поликлиники чуть не закончился аферой на десятки миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В мае прошлого года по результатам открытого конкурса Детская поликлиника № 2 и ООО «Эшкуар» заключили госконтракт на капитальный ремонт отделения на улице Степана Кувыкина.
Спустя несколько месяцев, в ноябре, подрядчик представил заказчику документы на оплату более 21 миллиона рублей, однако строительно-монтажные работ не были выполнены полностью. Кроме того, при подаче заявки на участие в конкурентной процедуре был предоставлен подложный договор подряда на строительство индивидуальных жилых домов.
В результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на мошенничество» и «Подделка официального документа».
— Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
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