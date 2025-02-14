Ремонт уфимской детской поликлиники чуть не закончился аферой на десятки миллионов рублей

Спустя несколько месяцев, в ноябре, подрядчик представил заказчику документы на оплату более 21 миллиона рублей, однако строительно-монтажные работ не были выполнены полностью. Кроме того, при подаче заявки на участие в конкурентной процедуре был предоставлен подложный договор подряда на строительство индивидуальных жилых домов.