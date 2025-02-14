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Продажу энергетиков детям запретят в Иркутской области с 1 марта

Контроль в области продажи энергетиков возложили на службу потребительского рынка и лицензирования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 1 марта 2025 года запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним. Как стало известно КП-Иркутск, контроль в области продажи энергетиков возложили на службу потребительского рынка и лицензирования. Соответствующее постановление уже подписано.

Одной из главных целей запрета стала защита детей от факторов, которые негативно сказывают на физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и нравственном развитии. Как отмечают специалисты, это оправданная мера, направленная на охрану здоровья несовершеннолетних.

Необходимо отметить, что федеральный закон предполагает, что регионы самостоятельно могут выбирать устанавливать ограничение или нет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый законопроект об обращении с бездомными животными обсудили в Иркутске 14 февраля. Он включает в себя статью, в которой перечислены возможные основания для эвтаназии собак.