Продажу энергетиков детям запретят в Иркутской области с 1 марта

В Иркутской области с 1 марта 2025 года запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним. Как стало известно КП-Иркутск, контроль в области продажи энергетиков возложили на службу потребительского рынка и лицензирования. Соответствующее постановление уже подписано.
Одной из главных целей запрета стала защита детей от факторов, которые негативно сказывают на физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и нравственном развитии. Как отмечают специалисты, это оправданная мера, направленная на охрану здоровья несовершеннолетних.
Необходимо отметить, что федеральный закон предполагает, что регионы самостоятельно могут выбирать устанавливать ограничение или нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый законопроект об обращении с бездомными животными обсудили в Иркутске 14 февраля. Он включает в себя статью, в которой перечислены возможные основания для эвтаназии собак.