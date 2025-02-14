Интервальное голодание порождает сбои в работе поджелудочной железы подростков

В ее рамках ученые предоставляли грызунам нормальный доступ к пище на протяжении двух дней, а на следующие сутки мыши не принимали пищу. Эта диета значительно улучшила чувствительность клеток тела к инсулину у взрослых и пожилых мышей, что снизило вероятность развития у них диабета второго типа, однако интервальное голодание привело к развитию серьезных сбоев в работе поджелудочной железы у грызунов-подростков.