Интервальное голодание порождает сбои в работе поджелудочной железы подростков

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Биологи из Германии открыли свидетельства того, что интервальное голодание нарушает созревание и работу островковых клеток поджелудочной железы у молодых мышей, сообщила пресс-служба Мюнхенского технического университета (TUM).
«У интервального голодания есть свои плюсы, в том числе улучшение обмена веществ, снижение веса и риска развития болезней сердца, однако до настоящего времени его побочные эффекты не изучались. Мы обнаружили в опытах на мышах, что периодические голодовки в подростковом возрасте могут вызывать долгосрочные негативные изменения в работе метаболизма», — пояснил профессор TUM Александр Бартельт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу во время эксперимента по изучению метаболических эффектов от интервального голодания. В его рамках исследователи вырастили мышей трех разных возрастов — 2, 8 и 18 месяцев, эквивалентных подростковому возрасту, средним годам жизни и старости человека, и проследили за тем, как менялась работа их поджелудочной железы при переходе на данную диету на протяжении 10 недель.
В ее рамках ученые предоставляли грызунам нормальный доступ к пище на протяжении двух дней, а на следующие сутки мыши не принимали пищу. Эта диета значительно улучшила чувствительность клеток тела к инсулину у взрослых и пожилых мышей, что снизило вероятность развития у них диабета второго типа, однако интервальное голодание привело к развитию серьезных сбоев в работе поджелудочной железы у грызунов-подростков.
Это выражалось в том, что периодическое лишение доступа к пище привело к снижению активности островковых клеток поджелудочной железы, производящих инсулин, а также вызвало сбои в процессе их созревания. Эти нарушения, как обнаружили исследователи, были очень похожими на то, как меняется работа островковых клеток у носителей диабета первого типа, чей иммунитет постепенно уничтожает островковые клетки.
Последующий анализ активности генов в клетках поджелудочной железы позволил ученым выявить сдвиги в работе около двух десятков генов, связанных с созреванием бета-клеток. Дальнейшее изучение этих изменений, как надеются профессор Бартельт и его коллеги, поможет раскрыть причину появления сбоев в метаболизме подростков при интервальном голодании, а также создать новые методы нормализации работы поджелудочной железы у носителей диабета.