Созданный в МГУ препарат помог бесплодным крысам завести здоровое потомство

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Препарат «Медирег», разработанный учеными Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, позволил бесплодным самцам крыс вылечиться и завести здоровое потомство. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Проведенные опыты на животных показали безопасность и эффективность препарата: восстановилась фертильность самцов крыс, они смогли дать здоровое потомство. В исследованиях было показано, что [он] приводит к увеличению количества сперматозоидов, восстановлению семенных канальцев и фертильности самцов», — говорится в сообщении.
Исследование поддержано федеральным проектом «Медицинская наука для человека». Результаты работы ученых МГУ дают шанс на зачатие пациентам, которые до этого практически не имели возможности зачать ребенка даже с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий.
«Медирег» представляет собой комплекс очищенных биологически активных факторов — белков, липидов, регуляторных РНК, которые продуцируются мезенхимными стромальными клетками человека во внеклеточную среду.
«Эти клетки с помощью своего секретома способны стимулировать регенерацию — восстановление структуры и функций поврежденных тканей, в том числе у человека», — уточнила заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины МНОИ МГУ Анастасия Ефименко, которую цитирует пресс-служба вуза.
Разработка для терапии тяжелых нарушений сперматогенеза получила разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования с участием пациентов с такими формами бесплодия, как азооспермия. В нем могут принять участие мужчины в возрасте 21−60 лет.