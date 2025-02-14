Созданный в МГУ препарат помог бесплодным крысам завести здоровое потомство

«Проведенные опыты на животных показали безопасность и эффективность препарата: восстановилась фертильность самцов крыс, они смогли дать здоровое потомство. В исследованиях было показано, что [он] приводит к увеличению количества сперматозоидов, восстановлению семенных канальцев и фертильности самцов», — говорится в сообщении.