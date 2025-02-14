Республиканский центр детской аллергологии открыт в Беларуси

Направлять пациентов для получения специализированной медицинской помощи на республиканском уровне в амбулаторных и стационарных условиях будут главные внештатные специалисты по детской аллергологии главных управлений по здравоохранению областных исполнительных комитетов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врачи-специалисты аллергологического кабинета РНПЦ «Мать и дитя» и врачи-аллергологи при плановых и экстренных выездах в регионы Беларуси.