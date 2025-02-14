Республиканский центр детской аллергологии открыт в Беларуси

Центр организован на базе педиатрического отделения (для аллергологических больных) детской клинической больницы № 4 города Минска.
Специалисты центра оказывают специализированную помощь детям в возрасте от 1 месяца до 18 лет с аллергическими заболеваниями. Здесь работают четыре врача-аллерголога, трое из которых имеют высшую квалификационную категорию по аллергологии-иммунологии, а заведующий отделением имеет степень кандидата медицинских наук.
Пациентам проводятся диагностика аллергических заболеваний с помощью кожных тестов с бытовыми, эпидермальными, пыльцевыми и пищевыми аллергенами, тесты с нативными пищевыми аллергенами, определение аллергенспецифических IgE-антител к различным аллергенам, реакция дегрануляции тучных клеток с лекарственными аллергенами.
При необходимости возможны дополнительные исследования на базе детской инфекционной клинической больницы города Минска, иммунологической лаборатории городской больницы № 10 Минска, отделения клеточной терапии Института биофизики НАН Беларуси. Консультативную и методическую помощь отделению оказывают сотрудники кафедры педиатрии БГМУ.
Республиканский центр детской аллергологии создан для организации и оказания консультативной и лечебно-диагностической помощи детям с аллергическими заболеваниями, требующими высококвалифицированной медицинской помощи, сложных медицинских технологий по диагностике и лечению аллергических заболеваний, а также повышения квалификации медицинских кадров, проведения научных исследований.
Направлять пациентов для получения специализированной медицинской помощи на республиканском уровне в амбулаторных и стационарных условиях будут главные внештатные специалисты по детской аллергологии главных управлений по здравоохранению областных исполнительных комитетов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врачи-специалисты аллергологического кабинета РНПЦ «Мать и дитя» и врачи-аллергологи при плановых и экстренных выездах в регионы Беларуси.