Госпиталю Минобороны в Ростове-на-Дону передали знамя Вооруженных Сил России

Военному клиническому госпиталю Южного военного округа в Ростовсе-на-Дону передали почетное знамя Вооруженных Сил России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Знамя начальнику госпиталя, полковнику медицинской службы Валерию Кокоеву вручил заместитель командующего войсками ЮВО, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Владимир Кочетков по поручению командующего войсками ЮВО, генерал-полковника Александра Санчика поблагодарил всех специалистов госпиталя за их труд и помощь военнослужащим.
— Вы принимаете символ признания вашего героического труда, символ надежды и исцеления, который будет вдохновлять вас на новые свершения во благо нашей Великой Родины — России, — сказал Владимир Кочетков.
Также вместе с почетным знаменем коллективу госпиталя передали грамоту министра обороны России.
Напомним, почетное знамя Вооруженных Сил России — официальный воинский символ и реликвия для увековечения памяти о награждении воинских формирований (организаций Вооруженных Сил России) орденами Российской Федерации.