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Госпиталю Минобороны в Ростове-на-Дону передали знамя Вооруженных Сил России

Коллективу военного госпиталя в Ростове передали знамя и грамоту министра обороны России.

Источник: Комсомольская правда

Военному клиническому госпиталю Южного военного округа в Ростовсе-на-Дону передали почетное знамя Вооруженных Сил России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Знамя начальнику госпиталя, полковнику медицинской службы Валерию Кокоеву вручил заместитель командующего войсками ЮВО, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Владимир Кочетков по поручению командующего войсками ЮВО, генерал-полковника Александра Санчика поблагодарил всех специалистов госпиталя за их труд и помощь военнослужащим.

— Вы принимаете символ признания вашего героического труда, символ надежды и исцеления, который будет вдохновлять вас на новые свершения во благо нашей Великой Родины — России, — сказал Владимир Кочетков.

Также вместе с почетным знаменем коллективу госпиталя передали грамоту министра обороны России.

Напомним, почетное знамя Вооруженных Сил России — официальный воинский символ и реликвия для увековечения памяти о награждении воинских формирований (организаций Вооруженных Сил России) орденами Российской Федерации.