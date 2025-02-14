DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян

Среди тех, кто слышал о DeepSeek, но пока не испытал на практике, оказалось 35% пользователей нейросетей. Еще 5% узнали о сервисе во время опроса и проявили интерес, а 3% не заинтересовались вовсе. Среди участников опроса, которые не используют нейросети, тема китайского конкурента ChatGPT не осталась без внимания: 82% заявили, что слышали о его появлении. 17% респондентов узнали о нем впервые, а 1% не смогли дать ответ.