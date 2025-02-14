DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Опрос показал, что 39% россиян положительно относится к ИИ-сервисам в качестве способа упрощения жизни. В то же время 28% респондентов обеспокоены потенциальными рисками, связанными с их применением, а 21% сохраняют нейтральное отношение. Мнение о том, что нейросети могут навредить человечеству выразили 12% опрошенных.
Несмотря на преимущественно положительное отношение, 46% опрошенных не используют нейросети в своей жизни. Из них 23% планируют познакомиться с возможностями ИИ, и столько же — не планируют. Наиболее активно нейросети применяются для работы и учебы — об этом заявили 28% россиян, 22% опрошенных используют их для развлечения и творчества, а 5% затруднились дать конкретный ответ.
Среди тех, кто не использует и не планирует пользоваться нейросетями, 69% не видят в них необходимости, 15% признались в недостатке знаний об их работе, 10% не устраивает качество и возможности, 2% не назвали конкретной причины отказа от сервисов.
4% опрошенных отметили личные причины отказа, среди которых лидируют «опасения за безопасность персональных данных» и «стремление думать самостоятельно, полагаясь на собственные интеллектуальные способности».
Новая китайская нейросеть DeepSeek
Большинство (57%) активных пользователей нейросетей в курсе появления чат-бота китайской компании DeepSeek, который стремительно завоевал популярность и стал главным конкурентом ChatGPT. 38% этих пользователей затруднились сравнить функционал двух сервисов. Тем не менее, 30% считает, что в некоторых аспектах DeepSeek работает лучше, чем ChatGPT. 20% заявили, что DeepSeek превосходит ChatGPT по всем параметрам, а 11% наоборот, считают, что ChatGPT значительно опережает DeepSeek.
Среди тех, кто слышал о DeepSeek, но пока не испытал на практике, оказалось 35% пользователей нейросетей. Еще 5% узнали о сервисе во время опроса и проявили интерес, а 3% не заинтересовались вовсе. Среди участников опроса, которые не используют нейросети, тема китайского конкурента ChatGPT не осталась без внимания: 82% заявили, что слышали о его появлении. 17% респондентов узнали о нем впервые, а 1% не смогли дать ответ.
Самая популярная нейросеть
Среди тех респондентов, которые пользуются нейросетями, самым популярным сервисом оказался новый китайский чат-бот DeepSeek — он заслужил популярность 49% опрошенных. На втором месте главный конкурент — ChatGPT, им пользуются 43%, третье место занимает отечественный YandexGPT с 33% пользователей.
Доверие к нейросетям
Лишь 4% опрошенных заявили о полном доверии к нейросетям. 47% респондентов скорее доверяют таким сервисам, 29% — скорее не доверяют, 16% выразили полное недоверие, 5% доверяют только ИИ на основе отечественных технологий.
Несмотря на частичное доверие к нейросетям, лишь 1% россиян считает, что данные пользователей, которые передаются сервисам, полностью защищены. Большинство (40%) уверено, что данные защищены скорее не надежно, чем надежно. 22% полагают, что данные совсем не защищены, 15% заявили о том, что в одних нейросетях защита данных кажется надежной, в других вызывает сомнения, 12% — что данные скорее защищены, чем нет, а 9% затруднились с ответом.
Будущее нейросетей
Сферу аналитики и обработки данных назвали наиболее перспективной для применения ИИ — так считают 45% респондентов. 23% нашли нейросети полезными в IT, 17% — в искусстве, творчестве и креативе, 10% — в образовании и науке. Еще 2% дали свои варианты ответа, среди которых наиболее популярными оказались два совершенно противоположных мнения: «во всех сферах» и «ни в одной из сфер».
35% считают, что замена человека нейросетями в профессиональной деятельности возможна только в некоторых сферах, 34% уверены, что нейросети никогда не смогут полностью заменить людей. 19% полагают, что сервисам можно делегировать рутинные задачи, 10% убеждены, что ИИ сможет заменить человека и это лишь вопрос времени, а 2% пока не определились со своей позицией.