В Омске на месте аварийного долгостроя возводят новый дом

Компания ООО «АртРемСтрой» приступила к строительству нового дома на месте снесенного аварийного долгостроя на Левобережье Омска. Строительная площадка расположена на улице 70 лет Октября, 9/4.
Ранее на этом месте находился недостроенный дом, квартир в котором тщетно ожидали 53 обманутых дольщика. В прошлом году объект было решено разобрать до фундамента из-за аварийности конструкций и построить на этом мест новый объект.
Как сообщили в областном минстрое, сейчас готовность жилого дома составляет 10%. В нем будет 18 этажей, на первом разместятся коммерческие предприятия. 53 квартиры будут предоставлены дольщикам, еще 11 — ветеранам боевых действий.
В целом на данный момент в регионе завершается строительство еще пяти проблемных домов, квартиры в них должен получить 921 дольщик.