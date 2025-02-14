Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на месте аварийного долгостроя возводят новый дом

Среди прочих, жилье там получат обманутые дольщики и ветераны боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Компания ООО «АртРемСтрой» приступила к строительству нового дома на месте снесенного аварийного долгостроя на Левобережье Омска. Строительная площадка расположена на улице 70 лет Октября, 9/4.

Ранее на этом месте находился недостроенный дом, квартир в котором тщетно ожидали 53 обманутых дольщика. В прошлом году объект было решено разобрать до фундамента из-за аварийности конструкций и построить на этом мест новый объект.

Как сообщили в областном минстрое, сейчас готовность жилого дома составляет 10%. В нем будет 18 этажей, на первом разместятся коммерческие предприятия. 53 квартиры будут предоставлены дольщикам, еще 11 — ветеранам боевых действий.

В целом на данный момент в регионе завершается строительство еще пяти проблемных домов, квартиры в них должен получить 921 дольщик.