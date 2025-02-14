Узбекистан и Приморский край планируют развивать молодежные обмены и туризм

Приморье и Республика Узбекистан планируют развивать сотрудничество в сфере туризма, образования и молодежных обменов.
Соответствующие договоренности были достигнуты во время рабочей встречи во Владивостоке заместителя председателя правительства и министра образования Приморского края Эльвиры Шамоновой с первым заместителем председателя комитета по туризму Узбекистана Джамшидом Абдусаламовым.
В частности, стороны обсудили возможности организации перекрестного детского отдыха в Приморском крае и Узбекистане, знакомства с культурой и историей дружественного государства, патриотического воспитания.
У нас есть Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Приморье». Деятельность ведется по разным направлениям: искусство, спорт, наука. Приезжают дети из всего края и в течение недели проходят углубленные курсы, которые позволяют им «подняться» над обычной учебной программой. Нам хотелось бы разработать здесь совместные проекты с Республикой Узбекистан, чтобы ребята вместе занимались научно-исследовательской деятельностью, творчеством.
В ходе встречи Абдусаламов напомнил, что в 2024 году правительство Узбекистана установило для студентов российских вузов возмещение расходов до 20% на проживание и посещение объектов культурного наследия на территории республики. Кроме того, туроператоры, работающие в сегменте молодежного туризма, получили возможность вернуть порядка 12% НДС.
Он также обозначил готовность к сотрудничеству в сфере молодежных обменов.
Мы предлагаем провести ознакомительные туры, в первую очередь, для детей, школьников, учащихся вузов. В прошлом году нашим Правительством принято постановление, согласно которому для студентов российских вузов идет возмещение расходов в размере до 20% на проживание и посещение объектов культурного наследия на территории Республики Узбекистан. Это на 20% удешевляет тур. Плюс туроператоры, которые работают в этом направлении, получили возможность возврата НДС — это еще порядка 12%. То есть мы говорим уже о 30%. Мы, со своей стороны, как комитет по туризму, тоже готовы оказать административную поддержку в случае организованных туров.
Кабулжанов добавил, что во Владивостоке в рамках «Года туризма Узбекистана в России» узбекистанская делегация представила туристический потенциал республики в ходе матча КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист». Почти шесть тысяч зрителей матча у входа на «Фетисов Арену» могли угоститься специально приготовленным пловом, поучаствовать в розыгрыше призов и путевок в туристические центры Узбекистана.
По итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран, — Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.