Узбекистан и Приморский край планируют развивать молодежные обмены и туризм

Мы предлагаем провести ознакомительные туры, в первую очередь, для детей, школьников, учащихся вузов. В прошлом году нашим Правительством принято постановление, согласно которому для студентов российских вузов идет возмещение расходов в размере до 20% на проживание и посещение объектов культурного наследия на территории Республики Узбекистан. Это на 20% удешевляет тур. Плюс туроператоры, которые работают в этом направлении, получили возможность возврата НДС — это еще порядка 12%. То есть мы говорим уже о 30%. Мы, со своей стороны, как комитет по туризму, тоже готовы оказать административную поддержку в случае организованных туров.