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Параметры отопления снизились в 41 доме в Железнодорожном районе Ростова

Перебой с отоплением произошли в Железнодорожном районе Ростова, ведется ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону из-за очередного дефекта теплотрассы параметры отопления понизились в 41 многоквартирном доме. Об этом днем 14 февраля в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

Порыв коммуникаций произошел на 2-ой Краснодарской. В зону ограничения теплоснабжения попали здания на Батуринской, Салютина, 2-й Володарского и Тружеников.

Восстановительные работы выполняют сотрудники компании «Ростовские тепловые сети». Известно, что ситуацию уже взяли на контроль в прокуратуре.

Напомним, также сегодня перебои с отоплением произошли в 49 домах в центре Ростова-на-Дону.