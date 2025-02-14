Параметры отопления снизились в 41 доме в Железнодорожном районе Ростова

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону из-за очередного дефекта теплотрассы параметры отопления понизились в 41 многоквартирном доме. Об этом днем 14 февраля в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.
Порыв коммуникаций произошел на 2-ой Краснодарской. В зону ограничения теплоснабжения попали здания на Батуринской, Салютина, 2-й Володарского и Тружеников.
Восстановительные работы выполняют сотрудники компании «Ростовские тепловые сети». Известно, что ситуацию уже взяли на контроль в прокуратуре.
Напомним, также сегодня перебои с отоплением произошли в 49 домах в центре Ростова-на-Дону.