Параметры отопления снизились в 41 доме в Железнодорожном районе Ростова

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону из-за очередного дефекта теплотрассы параметры отопления понизились в 41 многоквартирном доме. Об этом днем 14 февраля в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.