Режиссер Сенцов признался, что не видит смысла в ремейках советской классики

— Думаю, и про то, и про другое. Во-первых, тяжело отпустить и забыть, когда ты прожил с человеком столько лет и вы были настолько близки, что он по сути стал частью тебя. Кроме того, все осложняется травмой, которую герой нанес своей жене: после его смерти она узнает, что у него была вторая жизнь и другая женщина — и что, оказывается, они не были так счастливы, как ей казалось. Идеальная семья, двое детей, оба успешные, оба состоявшиеся… Чего ему не хватало? Почему он пошел искать чего-то еще? В этом она и пытается разобраться. А с другой стороны, «Танго на осколках» — история немного мистическая. Мистика в том, что он продолжает поддерживать свою жену после смерти: помогает ей по-новому взглянуть на свою жизнь, не зачеркивать то, что было прожито, а наоборот, оценить и найти в себе силы для того, чтобы жить дальше и быть счастливой. Он разрешает ей быть счастливой. Такая вот психотерапевтическая история (смеется).