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В Салавате грузовик насмерть сбил рабочего

В Башкирии КамАЗ насмерть задавил кровельщика.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салават грузовик насмерть сбил рабочего. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Трагедия произошла позавчера, 12 февраля, на территории предприятия «Строительная компания Единство». Шофер КамАЗа ехал задним ходом в сторону склада и в этот момент наехал на 47-летнего коллегу-кровельщика, который был у входа. От полученных травм мужчина скончался.

Гострудинспекция начала расследовать несчастный случай. Ведомство намерено определить обстоятельства и причины случившегося.

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