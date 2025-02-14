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В Омске простились с бойцом СВО, считавшимся пропавшим без вести

Станислава Чепова опознали в числе погибших по фото и ДНК.

Источник: Комсомольская правда

В Омске простились с 36- летним Станиславом Чеповым, погибшим на СВО. Об утрате сообщил его отец Игорь Аникин, он возглавляет омское отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА и совет Ассоциации социальных предпринимателей.

Как он рассказал на своей странице «Вконтакте», Станислав ушел на СВО добровольцем. С ноября прошлого года он считался пропавшим без вести — Чепов не вернулся с боевого задания на Кураховском направлении. В январе погибшего омича опознали по фото и ДНК.

Прощание со Станиславом Чеповым прошло в Соборе Воскресения Христова на Партизанской улице. У него остались жена и две дочки.