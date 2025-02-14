В Омске простились с бойцом СВО, считавшимся пропавшим без вести

Как он рассказал на своей странице «Вконтакте», Станислав ушел на СВО добровольцем. С ноября прошлого года он считался пропавшим без вести — Чепов не вернулся с боевого задания на Кураховском направлении. В январе погибшего омича опознали по фото и ДНК.