В Омске простились с бойцом СВО, считавшимся пропавшим без вести

В Омске простились с 36- летним Станиславом Чеповым, погибшим на СВО. Об утрате сообщил его отец Игорь Аникин, он возглавляет омское отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА и совет Ассоциации социальных предпринимателей.
Как он рассказал на своей странице «Вконтакте», Станислав ушел на СВО добровольцем. С ноября прошлого года он считался пропавшим без вести — Чепов не вернулся с боевого задания на Кураховском направлении. В январе погибшего омича опознали по фото и ДНК.
Прощание со Станиславом Чеповым прошло в Соборе Воскресения Христова на Партизанской улице. У него остались жена и две дочки.