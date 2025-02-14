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Прокуратура начала проверку из-за ситуации с отоплением на Западном в Ростове

После нового порыва и снижения температуры в 41 доме в Ростове начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после порыва теплотрассы, из-за которого похолодало в 41 жилом доме Железнодорожного района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка в связи с ограничением теплоснабжения из-за аварии на теплосетях. По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о мерах реагирования, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, дефект коммуникаций на этот раз зафиксировали на 2-ой Краснодарской. В зону ограничения теплоснабжения попали здания на Батуринской, Салютина, 2-й Володарского и Тружеников. Сейчас ведется ремонт.