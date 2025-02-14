Прокуратура начала проверку из-за ситуации с отоплением на Западном в Ростове

В Ростове-на-Дону начали проверку после порыва теплотрассы, из-за которого похолодало в 41 жилом доме Железнодорожного района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Организована проверка в связи с ограничением теплоснабжения из-за аварии на теплосетях. По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о мерах реагирования, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Напомним, дефект коммуникаций на этот раз зафиксировали на 2-ой Краснодарской. В зону ограничения теплоснабжения попали здания на Батуринской, Салютина, 2-й Володарского и Тружеников. Сейчас ведется ремонт.