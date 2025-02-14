В Калинковичах главбух пойдет под суд, начислив себе 150 тысяч рублей аванса

Правоохранители установили, что с мая 2013-го по июль 2022-го главбух одного из местных предприятий под видом выплаты авансов, перечисляла деньги на свой карт-счет и счета ничего не подозревающих работников предприятия. Выплаты не были предусмотрены заключенными контрактами, но главбух почти за 10 лет перечислила себе более 150 тысяч белорусских рублей. Деньги женщина потом потратила на собственные нужды.