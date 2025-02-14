В Калинковичах главбух пойдет под суд, начислив себе 150 тысяч рублей аванса

В Калинковичах будут судить главного бухгалтера, которая около 10 лет незаконно начисляла себе аванс. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Правоохранители установили, что с мая 2013-го по июль 2022-го главбух одного из местных предприятий под видом выплаты авансов, перечисляла деньги на свой карт-счет и счета ничего не подозревающих работников предприятия. Выплаты не были предусмотрены заключенными контрактами, но главбух почти за 10 лет перечислила себе более 150 тысяч белорусских рублей. Деньги женщина потом потратила на собственные нужды.
Подозреваемой инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Во время предварительного расследования она частично возместила ущерб, вернув 119 тысяч белрублей.
До суда фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Еще в Бобруйске подросток заплатил за рассылку информации об опасности и пойдет под суд: «Платил за ложные сообщения о минировании и захвате заложников».