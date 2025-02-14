Александр-Николай и Милания-Герда: названы самые редкие имена новорожденных в Крыму

Стали известны самые редкие имена новорожденных в Крыму в январе 2025 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров республики.
За первый месяц 2025 года в Крыму появились на свет 1497 детей. В регионе родился 791 мальчик, а также 706 девочек. Больше всего детей в январе появилось на свет в Симферополе. Жителей крымской столицы стало на 430 человек больше.
«Редкими именами оказались: Таймия, Александр-Николай, Милания-Герда, Ануш, Нарина, Эва, Мушарраф, Танар, Эввель, Ларианна и Ясемин», — говорится в сообщении.