В Самарской области усилят контроль на дорогах с 14 по 16 февраля

Для проведения проверок задействуют максимальное количество сотрудников ГАИ, в том числе и руководящего состава. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, а жителей — сообщать о нарушителях. Сделать это можно по телефону 8 (846) 333−58−01 или 102.