Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области усилят контроль на дорогах с 14 по 16 февраля

Водителей Самарской области предупредили о дорожных рейдах в выходные дни.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в предстоящие выходные усилят контроль на дорогах. Сотрудники полиции проведут масштабные дорожные рейды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«С 14 по 16 февраля особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортными средствами гражданами в состоянии опьянения», — рассказали в полиции.

Для проведения проверок задействуют максимальное количество сотрудников ГАИ, в том числе и руководящего состава. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, а жителей — сообщать о нарушителях. Сделать это можно по телефону 8 (846) 333−58−01 или 102.

ГИБДД