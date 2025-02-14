В Самарской области усилят контроль на дорогах с 14 по 16 февраля

В Самарской области в предстоящие выходные усилят контроль на дорогах. Сотрудники полиции проведут масштабные дорожные рейды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«С 14 по 16 февраля особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортными средствами гражданами в состоянии опьянения», — рассказали в полиции.
Для проведения проверок задействуют максимальное количество сотрудников ГАИ, в том числе и руководящего состава. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, а жителей — сообщать о нарушителях. Сделать это можно по телефону