В Новосибирской области модернизируют светофоры для борьбы с пробками

В Новосибирской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. В 2025 году модернизацию светофоров проведут еще на четырех улицах: установят новые контроллеры, детекторы транспорта и настроят систему адаптивного управления движением. Об этом сообщает Интеллектуальная транспортная система.