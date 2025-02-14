В Новосибирской области модернизируют светофоры для борьбы с пробками

В Новосибирской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. В 2025 году модернизацию светофоров проведут еще на четырех улицах: установят новые контроллеры, детекторы транспорта и настроят систему адаптивного управления движением. Об этом сообщает Интеллектуальная транспортная система.
— На сегодняшний день подобная работа уже проведена на 113 светофорных объектах, установлено и настроено 500 детекторов транспорта, — сказано в сообщении.
Адаптивное управление позволяет подстраивать режим работы светофоров под реальную дорожную ситуацию. Это помогает сократить время ожидания на перекрестках и повысить пропускную способность улиц.