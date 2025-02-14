Здание Дома ребенка «Елочка» в Симферополе требует ремонта

Дом ребенка «Елочка», расположенный на улице Аральская в Симферополе, планируют капитально отремонтировать. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Важно подчеркнуть, что это единственное учреждение в Крыму, которое предоставляет поддержку детям, оставшимся без родительской заботы, в том числе детям-сиротам и детям с проблемами со здоровьем.
Здание, построенное в 1979 году, требует капитального ремонта. Необходимо обновить внутренние помещения, фасад, крышу, инженерные системы и прачечную.
Как сообщил Юрий Гоцанюк, в конце 2024 года проект получил положительное заключение госэкспертизы. В настоящее время ведется поиск источников финансирования для выполнения необходимых работ.