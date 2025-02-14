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Здание Дома ребенка «Елочка» в Симферополе требует ремонта

В Симферополе ищут средства на ремонт Дома ребенка.

Источник: Юрий Гоцанюк/Tg

Дом ребенка «Елочка», расположенный на улице Аральская в Симферополе, планируют капитально отремонтировать. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Важно подчеркнуть, что это единственное учреждение в Крыму, которое предоставляет поддержку детям, оставшимся без родительской заботы, в том числе детям-сиротам и детям с проблемами со здоровьем.

Здание, построенное в 1979 году, требует капитального ремонта. Необходимо обновить внутренние помещения, фасад, крышу, инженерные системы и прачечную.

Как сообщил Юрий Гоцанюк, в конце 2024 года проект получил положительное заключение госэкспертизы. В настоящее время ведется поиск источников финансирования для выполнения необходимых работ.

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