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ГАИ напомнила татарстанцам о безопасном поведении на дорогах в надвигающуюся метель

Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о безопасном поведении на дорогах в метель.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 772 мм рт. ст. +3°

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до одного километра и сильный ветер порывами до 15 м/с, на дорогах образование снежных заносов.

Водителям необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, запаситесь топливом, теплыми вещами и продуктами.

Стоит сообщить родным свой маршрут и ориентировочное время возвращения.

Нужно воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречку, выбирать скорость движения исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.

Без крайней необходимости не выезжайте за пределы населенных пунктов и по возможности откажитесь от передвижения на личных транспортных средствах.