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Песни военных лет исполнили в электричках в День освобождения Ростова-на-Дону

Песни военных лет исполнили в электричках для жителей Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в электричках прозвучали любимые всеми песни военных лет. Пост об этом опубликовала «Телеграмма СКЖД».

Пассажиры сегодня подпевали песням «Катюша», «Ростов-город, Ростов-Дон» и «Смуглянка». Акция состоялась на маршрутах городской электрички и на рейсах Ростов — Таганрог.

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля 1943 года бойцам Красной армии удалось прорвать оборону противника и войти в Ростов по замерзшему руслу реки Дон. Враг понес большие потери и вынужден был отступить. В итоге была прервана вторая оккупация города, которая длилась с июля 1942 по февраль 1943 года.