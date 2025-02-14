Песни военных лет исполнили в электричках в День освобождения Ростова-на-Дону

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля 1943 года бойцам Красной армии удалось прорвать оборону противника и войти в Ростов по замерзшему руслу реки Дон. Враг понес большие потери и вынужден был отступить. В итоге была прервана вторая оккупация города, которая длилась с июля 1942 по февраль 1943 года.