В Краснодаре запретят стоянку и остановку на участке улицы Буденного. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения начнут действовать с 5 марта.
Водители не смогут оставить автомобиль на участке улиц Буденного от улицы им. Володарского и улицы Садовой. Здесь установят соответствующие знаки.
«Ограничения введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения, чтобы исключить стоянку транспортных средств на проезжей части. Это создает помехи другим участникам дорожного движения», — назвали причину в администрации Краснодара.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.