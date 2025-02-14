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В Краснодаре запретят стоянку и остановку на участке улицы Буденного

Стоянку и остановку на участке улицы Буденного в Краснодаре ограничат с 5 марта.

Источник: Без источника

В Краснодаре запретят стоянку и остановку на участке улицы Буденного. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения начнут действовать с 5 марта.

Водители не смогут оставить автомобиль на участке улиц Буденного от улицы им. Володарского и улицы Садовой. Здесь установят соответствующие знаки.

«Ограничения введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения, чтобы исключить стоянку транспортных средств на проезжей части. Это создает помехи другим участникам дорожного движения», — назвали причину в администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.