Режим НМУ в Челябинской области будет действовать все выходные

— Объявляется предупреждение о НМУ первой степени в Златоусте и Карабаше с 19:00 часов 14 февраля до 8:00 часов 16 февраля. — говорится в сообщении. — В Челябинске и Коркино — с 19:00 часов 14 февраля до 23:00 часов 15 февраля.