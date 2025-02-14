Режим НМУ в Челябинской области будет действовать все выходные

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени объявляется 14 февраля в Челябинской области. Смог прогнозируется в четырех городах. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.
— Объявляется предупреждение о НМУ первой степени в Златоусте и Карабаше с 19:00 часов 14 февраля до 8:00 часов 16 февраля. — говорится в сообщении. — В Челябинске и Коркино — с 19:00 часов 14 февраля до 23:00 часов 15 февраля.
В период неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.