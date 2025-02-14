Воронежская область вновь не досчиталась жителей

«Многие из Терновского района уехали. А как иначе? Людям негде работать, — говорит член Союза журналистов России Валентина Духанина, для которой Терновский район — малая родина. — Например, раньше в нашем районе успешно работал крупный мясокомбинат, который строили и развивали англичане. На предприятии трудилось несколько сотен человек. Функционировал большой маслозавод, сырьё для которого покупали и у частных фермеров. Теперь нет и его. Как нет птицеводческого совхоза в Никитовке. Закрылись два хлебозавода — на месте одного сейчас находится сетевой продуктовый магазин. Хотя технологию хлебопечения можно было бы обновить, дать людям рабочие места, но, видимо, это показалось, невыгодным. Давно закрыт и Алешковский зооветтехникум, где учился на зоотехника автор “Белого Бима Чёрное Ухо” Гавриил Троепольский. В моём посёлке Есипово директору Валерию Шишкину удалось сохранить хозяйство бывшего совхоза с земледелием и животноводством, но многих рабочих тоже пришлось сократить».