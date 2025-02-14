Воронежская область вновь не досчиталась жителей

Тем самым за год численность постоянного населения сократилось на 14 тыс. жителей.
В чём причины устойчивой демографической убыли, выяснял «АиФ-Воронеж».
Где-то — плохо с работой.
Жителей стало меньше даже в областном центре — аж на 5 тыс. человек, в итоге на сегодня в Воронеже проживает 1 млн 41 тыс. горожан. Обеднели населением и все районы области, кроме пригородных — Новоусманского и Рамонского. Самыми густонаселённым из муниципальных районов области остались Лискинский — 93 841 жителей и уже упомянутый Новоусманский — 92 465 жителей. При этом в пятёрку самых малочисленных вошли Воробьёвский, Репьёвский, Петропавловский, Каменский и Терновский районы. В последнем сейчас проживает всего 16 438 человек, тогда как в 1989 году там насчитывалось чуть не вдвое больше — около 30 тыс. жителей.
«Многие из Терновского района уехали. А как иначе? Людям негде работать, — говорит член Союза журналистов России Валентина Духанина, для которой Терновский район — малая родина. — Например, раньше в нашем районе успешно работал крупный мясокомбинат, который строили и развивали англичане. На предприятии трудилось несколько сотен человек. Функционировал большой маслозавод, сырьё для которого покупали и у частных фермеров. Теперь нет и его. Как нет птицеводческого совхоза в Никитовке. Закрылись два хлебозавода — на месте одного сейчас находится сетевой продуктовый магазин. Хотя технологию хлебопечения можно было бы обновить, дать людям рабочие места, но, видимо, это показалось, невыгодным. Давно закрыт и Алешковский зооветтехникум, где учился на зоотехника автор “Белого Бима Чёрное Ухо” Гавриил Троепольский. В моём посёлке Есипово директору Валерию Шишкину удалось сохранить хозяйство бывшего совхоза с земледелием и животноводством, но многих рабочих тоже пришлось сократить».
Ещё одной из причин вымирания сельских районов Валентина Духанина видит развал социалки.
«Во многих сёлах закрываются школы — нет молодёжи, нет и детей, — говорит она. — А ещё раньше в каждом посёлке была своя больница со всеми специалистами и родильным отделением. Потом больницы закрыли, построили фельдшерско-акушерские пункты. А чем там могут помочь? Бабушки сами нанимают такси и едут в Терновскую больницу — автобусы ходят не всегда. Да и в самом райцентре сейчас нельзя пройти серьёзное лечение, не хватает специалистов. Отправляют в Борисоглебск. Среди врачей в больницах и учителей в школах много пенсионеров. Очень жаль, что наш некогда процветающий район скатился вниз по наклонной».
Нужны новые меры.
По данным Воронежстата, численность населения региона ежегодно снижается с 2018 года. И если в 2017 году в области проживало 2 335 408 человек, то сейчас на 76 тыс. человек меньше. Уже много лет растёт смертность над рождаемостью. Так, в минувшем году, по данным регионального управления ЗАГС, в регионе умерло 33 тыс. 528 граждан, а родилось 15 тыс. 857 малышей. Причём, если показатель смертности держится примерно на одном уровне, то рождаемость всё время идёт вниз: если в 2022-м на свет появилось 17 434 малышей, в то в 2023-м — 16 573, а в 2024-м — 15 857.
«Никто не изобрёл волшебного средства, чтобы демография одномоментно улучшилась. Но мы можем сказать совершенно очевидно, что наблюдаются всплески рождаемости в ответ на государственную поддержку семей. Очевиден подъём цифр, когда только вводится новая мера», — считает руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина.
Действительно, как отклик на выплаты маткапитала с 2007-го по 2014 годы уровень рождаемости в Воронежской области вырос почти на 40%. Максимум был достигнут в 2015 году, когда в регионе родилось 26 189 детишек. Сейчас власти работают над новыми мерами поощрения, насколько они окажутся успешными — покажет время.