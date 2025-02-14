Быстрый рост температур на Земле приведет к снижению урожайности какао

Столь же сильно на урожайность влияли и температуры в самые жаркие месяцы года. Какао-деревья очень негативно реагировали на постоянную жару, в результате чего их урожайность снижалась на десятки процентов при росте температуры на несколько градусов Цельсия. Это говорит о том, что дальнейший рост температур в экваториальных и тропических регионах Земли в результате глобального потепления приведет к заметному падению урожайности какао, подытожили профессор Вангер и его коллеги.