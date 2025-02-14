Быстрый рост температур на Земле приведет к снижению урожайности какао

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские и британские климатологи выяснили, что урожайность какао в Бразилии, Гане и Индонезии снизится на несколько десятков процентов в ближайшие годы, если температуры в тропиках вырастут на несколько градусов Цельсия. Об этом сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.
«Проведенные учеными наблюдения показали, что одним из главных факторов, ограничивающих урожайность какао-деревьев, является их недостаточно активное опыление насекомыми. Помимо этого, урожайность сильно снижается при росте средних температур — этот показатель был на 20−30% ниже в тех участках плантаций, где температуры были до семи градусов Цельсия выше, чем в других регионах этих посадок», — говорится в сообщении.
Данное открытие было совершено группой британских и китайских климатологов под руководством профессора Оксфордского университета (Великобритания) Томаса Вангера при всестороннем изучении природно-климатических и антропогенных факторов, влияющих на урожайность плантаций какао в Бразилии, Гане и Индонезии. Как отмечают ученые, на эти три страны приходится около трети мирового производства сырья для шоколада и других продуктов на основе какао-порошка и масла.
Исследователи на протяжении 10 лет наблюдали, как менялась урожайность какао на 26 плантациях этих деревьев в западных регионах Ганы, на острове Сулавеси и в бразильском штате Байя. В ходе наблюдений ученые также проводили опыты по искусственному опылению цветов какао-деревьев и изучали, как различные практики возделывания плантаций влияли на урожай бобов.
Наблюдения показали, что урожайность какао-деревьев сильнее всего ограничивалась двумя факторами. Первым из них была низкая успешность опыления какао-деревьев — в среднем местные насекомые опыляли около 17% цветов, причем на некоторых плантациях в Бразилии и Индонезии этот показатель составлял всего 11−12%. Искусственное опыление, как показали проведенные учеными опыты, позволяет повысить урожайность примерно на 20%.
Столь же сильно на урожайность влияли и температуры в самые жаркие месяцы года. Какао-деревья очень негативно реагировали на постоянную жару, в результате чего их урожайность снижалась на десятки процентов при росте температуры на несколько градусов Цельсия. Это говорит о том, что дальнейший рост температур в экваториальных и тропических регионах Земли в результате глобального потепления приведет к заметному падению урожайности какао, подытожили профессор Вангер и его коллеги.
О какао.
Какао представляет собой один из видов вечнозеленых деревьев, который изначально произрастал в субэкваториальных регионах Южной Америки, однако после эры Великих Географических открытий и популяризации шоколада его плантанции появились в Африке, Юго-Восточной Азии и в других регионах Земли. Сейчас на планете ежегодно выращивается около шести миллионов тонн какао-бобов, а совокупный размер рынка шоколада оценивается в более $100 млрд.