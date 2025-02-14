Никита Михалков привезет воронежцам спектакль «12»

Известный режиссер Никита Михалков приедет в столицу Черноземья в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли». На сцене Воронежского концертного зала народные и заслуженные артисты РФ выступят в спектакле «12» (16+), показы которого пройдут 12 и 13 марта. Об этом vrn.aif.ru сообщили организаторы показов.
Перед зрителями развернется история о двенадцати присяжных, которые вершат судьбу 18-летнего чеченского юноши Умара. Его подозревают в убийстве своего приемного отца — русского офицера. Все улики свидетельствуют против Умара, и одиннадцать из двенадцати человек готовы осудить юношу. Но один из присяжных предлагает более вдумчиво рассмотреть дело.
По словам авторов, постановка — это размышления о том, что такое свобода, сострадание и способность помочь постороннему человеку.
«Это серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?», — отмечают создатели спектакля.
Помимо Никиты Михалкова на сцене Воронежского концертного зала появятся народные артисты РФ Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, а также Детский ансамбль «АМЦАБЗ».
«Воронеж — город с богатыми театральными традициями и глубиной понимания театрального искусства. Поэтому для нашего театра большая ответственность впервые приехать сюда со спектаклем “12”, — отметил Никита Михалков.