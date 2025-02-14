Никита Михалков привезет воронежцам спектакль «12»

Перед зрителями развернется история о двенадцати присяжных, которые вершат судьбу 18-летнего чеченского юноши Умара. Его подозревают в убийстве своего приемного отца — русского офицера. Все улики свидетельствуют против Умара, и одиннадцать из двенадцати человек готовы осудить юношу. Но один из присяжных предлагает более вдумчиво рассмотреть дело.