Традиции полуденного выстрела в Петербурге 18 февраля исполнится 160 лет

Первый пушечный выстрел прозвучал 18 февраля 1865 года из центрального двора Адмиралтейства. Но история появления традиции началась задолго до этого, еще при Петре I. Тогда из пушки на Государевом бастионе подавался сигнал к началу и прекращению работ. Также он раздавался при опасном подъеме уровня воды в Неве, в честь знаменательных событий, военных побед и прочего. Но в конце 18 века Павел I повелел прекратить пальбу. И пушечные выстрелы перестали звучать более чем на полвека.