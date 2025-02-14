Традиции полуденного выстрела в Петербурге 18 февраля исполнится 160 лет

Традиция полуденного выстрела в Петербурге существует вот уже почти 160 лет. Свою юбилейную дату этот обычай встретит 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Петербурга.
Первый пушечный выстрел прозвучал 18 февраля 1865 года из центрального двора Адмиралтейства. Но история появления традиции началась задолго до этого, еще при Петре I. Тогда из пушки на Государевом бастионе подавался сигнал к началу и прекращению работ. Также он раздавался при опасном подъеме уровня воды в Неве, в честь знаменательных событий, военных побед и прочего. Но в конце 18 века Павел I повелел прекратить пальбу. И пушечные выстрелы перестали звучать более чем на полвека.
Как уже говорилось ранее, сначала выстрелы звучали из центрального двора Адмиралтейства. А в Петропавловскую крепость сигнальную пушку перенесли в 1872 году. Примечательно, что официально традицией выстрел из нее стал относительно недавно.
— Юридический статус ежедневный залп крепостных пушек приобрел 2 июня 2008 года. Тогда в устав города внесли дополнительный пункт: "Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, — уточнили в пресс-службе.