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«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта в Минске до 25 минут

«Минсктранс»: общественный транспорт идет с задержками до 25 минут 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В «Минсктрансе» сказали о задержках общественного транспорта в Минске до 25 минут.

Задержки городского транспорта в Минске наблюдались в пятницу, 14 февраля. Транспорт шел с нарушением графика на некоторых улицах. Это связано со скоплением транспорта.

— В связи со скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 25 минут, — заявили в «Минсктрансе».

Накануне «Гордорстрой» сказал, что максимум месяц потребуется на решение транспортного коллапса из-за закрытия моста в Минске.

Тем временем ГТК рассказал об открытом на границе Беларуси с Польшей погранпункте «Берестовица»: «Созданные условия — одни из лучших в стране».