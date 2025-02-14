«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта в Минске до 25 минут

В «Минсктрансе» сказали о задержках общественного транспорта в Минске до 25 минут.
Задержки городского транспорта в Минске наблюдались в пятницу, 14 февраля. Транспорт шел с нарушением графика на некоторых улицах. Это связано со скоплением транспорта.
— В связи со скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 25 минут, — заявили в «Минсктрансе».
Накануне «Гордорстрой» сказал, что максимум месяц потребуется на решение транспортного коллапса из-за закрытия моста в Минске.
Тем временем ГТК рассказал об открытом на границе Беларуси с Польшей погранпункте «Берестовица»: «Созданные условия — одни из лучших в стране».