Юрий Слюсарь обозначил основные задачи в сфере донской науки

«Перед нами стоит амбициозная задача по обеспечению технологического суверенитета нашей страны. На достижение технологического лидерства направлена почти половина новых национальных проектов. Российской академии наук поручено включиться в работу с нацпроектами. И это насущная потребность. Успех в достижении технологического лидерства зависит от эффективной реализации мер по наполнению отраслей экономики современными разработками, инновациями», — сказал Юрий Слюсарь.