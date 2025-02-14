Юрий Слюсарь обозначил основные задачи в сфере донской науки

На конференцию собрались академики, научные сотрудники, ректоры донских вузов. На заседании обсуждались основные задачи в сфере региональной науки.
Юрий Слюсарь отметил актуальность разработок донских ученых. По его словам, научное сообщество Ростовской области решает задачи, которые напрямую влияют на качество жизни людей, на сохранение природных богатств.
Врио губернатора предложил ЮНЦ активнее включиться в работу над нацпроектами, что позволит добиться успеха в достижении технологического лидерства.
«Перед нами стоит амбициозная задача по обеспечению технологического суверенитета нашей страны. На достижение технологического лидерства направлена почти половина новых национальных проектов. Российской академии наук поручено включиться в работу с нацпроектами. И это насущная потребность. Успех в достижении технологического лидерства зависит от эффективной реализации мер по наполнению отраслей экономики современными разработками, инновациями», — сказал Юрий Слюсарь.