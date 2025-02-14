СК: отравившегося пирожками с ртутью в Москве пытался убить его друг

Причиной отравления пирожками с ртутью в Москве стала ревность. Один из поступивших в больницу пациентов признался — ему и его другу нравилась их коллега, и чтобы устранить соперника, он пошел на крайние меры. Мужчина купил четыре градусника и добавил ртуть из них товарищу в выпечку, а сам симулировал отравление. Оба мужчины женаты.