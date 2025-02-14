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В феврале в Татарстане началось активное чипирование собак

На сегодняшний день по Татарстану насчитывается около 115−120 тыс. собак. Такие данные известны по результатам обязательной вакцинации.

Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

По словам спикера, до принятия решения об обязательной регистрации собак, в то время, когда процедура носила лишь рекомендательный характер, в республике было официально зарегистрировано 14 тыс. собак. С 1 января 2025 года регистрация собак стала обязательной.

«На сегодняшний день зарегистрировано 8 тыс. собак, это число становится с каждым днем всё больше и больше. Мы активно данным вопросом начали заниматься с 1 февраля», — рассказал гость прямого эфира.

Хисамутдинов пояснил, что в настоящее время в Татарстане проводятся весенние противоэпизоотические мероприятия для сельскохозяйственных животных, одновременно ветеринарные специалисты занимаются чипированием собак.

«Каждый день от 200 до 300 собак чипируем, вводим данные в федеральную систему», — добавил начальник Главного управления ветеринарии.

флора и фауна