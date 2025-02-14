Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охоту на черных ворон могут разрешить в Иркутской области

Связано это с неконтролируемым ростом численности птиц.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области рассмотрят законопроект, разрешающий охоту на черных ворон. Как стало известно КП-Иркутск, связано это с неконтролируемым ростом численности птиц. Это вызывает недовольство у местных жителей, из-за этого поступают жалобы в Охотнадзор.

Судя из документов, опубликованных на сайте Законодательного Собрания региона, добыча ворон также необходима в связи с тем, что они являются вредителями охотничьего хозяйства, а именно разоряют гнезда, уничтожают птенцов и зайчат.

Помимо этого в пояснительной записке уточняется, что разрешение будет распространяться и на Забайкалье. Принятие проекта закона требуется в июле 2025 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что несовершеннолетним будет запрещено продавать энергетики в Иркутской области с 1 марта. По словам экспертов, это оправданная мера, направленная на охрану здоровья детей.