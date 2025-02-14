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Новосибирские ученые определили количество микропластика в реке Обь

В исследовании также принимали участие Байкал и Селенга.

Источник: Прецедент

Ученые Новосибирского института органической химии СО РАН провели исследование сибирских водоемов — озера Байкал, рек Селенга и Обь — на предмет содержания микропластика в воде.

Выяснилось, что самое чистое озеро в мире содержит от 10 до 50 микрограмм этой опасной примеси на 20 литров воды. В Селенге от 10 до 20 микрограмм пластика на каждое ведро воды. Самой грязной оказалась Обь: от 20 до 50 микрограмм на 20 литров.

Основной путь попадания микропластика в воду — мусор, оставляемый людьми на берегах водоемов.

Микропластик накапливается в организмах рыб и речных обитателей, постепенно убивая фауну.

экология