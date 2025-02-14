Новосибирские ученые определили количество микропластика в реке Обь

Выяснилось, что самое чистое озеро в мире содержит от 10 до 50 микрограмм этой опасной примеси на 20 литров воды. В Селенге от 10 до 20 микрограмм пластика на каждое ведро воды. Самой грязной оказалась Обь: от 20 до 50 микрограмм на 20 литров.