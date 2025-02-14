Две школы ушли на дистант из-за зимних холодов

Из-за аварии в тепловом узле здания школы № 2 в Острогожске, произошедшей 9 февраля, ученики были переведены на дистанционное обучение 10 и 11 февраля. Об этом сообщили в областном правительстве.
Утечка теплоносителя была оперативно устранена, однако температура в помещениях школы существенно снизилась. Чтобы предотвратить заболеваемость учащихся, было принято решение о временном переходе на удаленный формат обучения.
В настоящее время, по данным областного правительства, температура в классах соответствует нормативным требованиям, и ученики вернулись к очному обучению.
Ранее, в ноябре 2024 года, школы № 1 и № 2 в Острогожске уже сталкивались с проблемами отопления и также временно переходили на дистанционное обучение. В частности, в школе № 2 в начале отопительного сезона произошел порыв в системе отопления.
Напомним, что в Воронеже из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты 143 класса. Неделей ранее этот показатель составлял 114 классов.