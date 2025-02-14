В Приднестровье к 80-летию Победы отремонтируют 23 мемориала

«Совместно с госадминистрациями городов и районов республики реализуется программа по благоустройству и сохранению памятников. К юбилею Великой Победы планируется завершить капитальный ремонт и реконструкцию 23 мемориалов и памятников», — приводит пресс-служба слова министра обороны ПМР генерал-лейтенанта Олега Обручкова.
По его словам, также ведется работа по увековечению памяти защитников Отечества всех времен в цифровом формате.
«Министерство обороны формирует единую базу данных. “Книга памяти” будет содержать информацию о погибших при защите приднестровской земли в годы Великой Отечественной войны и в 1990-х годах, а также сведения о местах захоронений героев. Над масштабным проектом работали представители нескольких министерств и ведомств», — сказал министр в пятницу на коллегии ведомства.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.