В Приднестровье к 80-летию Победы отремонтируют 23 мемориала

«Министерство обороны формирует единую базу данных. “Книга памяти” будет содержать информацию о погибших при защите приднестровской земли в годы Великой Отечественной войны и в 1990-х годах, а также сведения о местах захоронений героев. Над масштабным проектом работали представители нескольких министерств и ведомств», — сказал министр в пятницу на коллегии ведомства.