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В Омске рабочие приступили к монтажу кровли гимназии № 88

Строители укрепляют здание современными материалами.

Источник: Комсомольская правда

В Омске рабочие приступили к монтажу перекрытий кровли омской гимназии № 88. В настоящее время специалисты занимаются созданием стропильной системы, которая станет основой для будущей крыши.

Как рассказали в мэрии Омска, балки для кровли обработаны специальным составом, которые предотвращает распространение огня и защищает от насекомых. После монтажа перекрытий, начнется утепление конструкций.

Фото: пресс-служба администрации города Омска.

Для этой цели планируется применение минераловатного утеплителя на основе базальтовых пород каменной ваты. Материал хорошо известен строителям своими теплоизоляционными свойствами, а также устойчивостью к влаге и перепадам температур.

После завершения кровельных работ, рабочие приступят к монтажу водостоков. Они будут установлены по всему периметру кровли, что позволит защитить фасад здания от дождевой воды.

Ранее мы писали, что Виталий Хоценко сообщил о выделении 75 млн на ремонт корпуса ОмГПУ.