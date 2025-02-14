В Омске рабочие приступили к монтажу кровли гимназии № 88

В Омске рабочие приступили к монтажу перекрытий кровли омской гимназии № 88. В настоящее время специалисты занимаются созданием стропильной системы, которая станет основой для будущей крыши.
Как рассказали в мэрии Омска, балки для кровли обработаны специальным составом, которые предотвращает распространение огня и защищает от насекомых. После монтажа перекрытий, начнется утепление конструкций.
Фото: пресс-служба администрации города Омска.
Для этой цели планируется применение минераловатного утеплителя на основе базальтовых пород каменной ваты. Материал хорошо известен строителям своими теплоизоляционными свойствами, а также устойчивостью к влаге и перепадам температур.
После завершения кровельных работ, рабочие приступят к монтажу водостоков. Они будут установлены по всему периметру кровли, что позволит защитить фасад здания от дождевой воды.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко сообщил о выделении 75 млн на ремонт корпуса ОмГПУ.