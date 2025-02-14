Предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу сигарет в Иркутске

В Иркутске пресекли незаконную продажу никотиносодержащей продукции. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре.
— Во время проверки в торговой точке нашли более 430 электронных систем доставки никотина стоимостью более 370 тысяч рублей. Установлено, что ни у одной из них не было обязательной маркировки, — отметили в пресс-службе ведомства.
Индивидуального предпринимателя за нарушение закона привлекли к административной ответственности по двум статьям. В качестве наказания он обязан выплатить штраф. Также известно, что прокуроры весь товар изъяли.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что охоту на черных ворон могут разрешить в Иркутской области. Связано это с неконтролируемым ростом численности птиц. Еще одной причиной стало то, что они уничтожают других животных, разоряют их гнезда. Данный законопроект на сегодняшний день находится на стадии рассмотрения.