Предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу сигарет в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что охоту на черных ворон могут разрешить в Иркутской области. Связано это с неконтролируемым ростом численности птиц. Еще одной причиной стало то, что они уничтожают других животных, разоряют их гнезда. Данный законопроект на сегодняшний день находится на стадии рассмотрения.