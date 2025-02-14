Ростовская область вошла в число регионов ЮФО с самым дорогим бензином

Средняя стоимость одного литра бензина в Ростовской области с 4 по 10 февраля 2025 года составила 60,17 рубля. Это оказалось меньше, чем в трех регионах ЮФО с самыми высокими ценами на топливо. Такие данные опубликовали в Росстате.
Впереди донского региона по уровню средних цен на горючее оказались Севастополь (66,34 рубля), Республика Крым (65,76 рубля) и Республика Адыгея (61,62 рубля).
Меньше, чем на Дону за бензин в указанный период платили в Республике Калмыкия (59,98 рубля), Краснодарском крае (59,75 рубля), Астраханской и Волгоградской областях (59,70 и 59,56 рубля).
Добавим, с 4 по 10 февраля бензин АИ-92 в Ростовской области стоил 56,02 рубля. За АИ-95 платили 62,24 рубля, за АИ-98 и выше — 81,50 рубля, а за дизельное топливо — 66,11 рубля.
Напомним, ранее регион занял 58-е место в федеральном рейтинге доступности бензина.