Ростовская область вошла в число регионов ЮФО с самым дорогим бензином

Средняя стоимость одного литра бензина в Ростовской области с 4 по 10 февраля 2025 года составила 60,17 рубля. Это оказалось меньше, чем в трех регионах ЮФО с самыми высокими ценами на топливо. Такие данные опубликовали в Росстате.