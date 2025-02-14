83-летняя пассажирка такси пострадала в Уфе в аварии с каретой скорой помощи

Сегодня днем, 14 февраля, в Уфе произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Авария случилась на проспекте Октября. Согласно предварительным данным, водитель скорой ехал в сторону улицы 50 лет СССР с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В какой-то момент он столкнулся с разворачивающейся налево Volkswagen Polo. В результате пострадала 83-летняя пассажирка «Фольксвагена».
По факту инцидента началось разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося.
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