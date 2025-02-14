Минск изучит опыт Москвы по ограничениям для электросамокатов

Эти и другие темы обсуждались 14 февраля в Минске на встрече руководства города с делегацией Мосгордумы, которую возглавил председатель московского законодательного органа Алексей Шапошников. Она прибыла в Минск 13 февраля по приглашению главы Мингорсовета. Визит продлится до 15 февраля. Ранее, в 2017 и 2023 годах, городские советы столиц двух государств подписывали протоколы о сотрудничестве.