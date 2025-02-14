Минск изучит опыт Москвы по ограничениям для электросамокатов

Он напомнил, что в белорусской столице уже есть зоны, закрытые для движения шеринговых самокатов, но в Москве пошли дальше и ограничили все средства персональной мобильности (СПМ).
Москвичи… приняли отдельные документы (по СПМ — Sputnik), которые будут работать вот буквально с этого года… Мы договорились, что в ближайшее время обменяемся именно этим опытом.
Он также добавил, что интересует и то, как в Москве борются с транспортными средствами, которые создают излишний шум.
Мы знаем, и достаточно часто поступают жалобы и наших горожан, минчан, на ночной шум со стороны мотоциклистов и так далее.
Эти и другие темы обсуждались 14 февраля в Минске на встрече руководства города с делегацией Мосгордумы, которую возглавил председатель московского законодательного органа Алексей Шапошников. Она прибыла в Минск 13 февраля по приглашению главы Мингорсовета. Визит продлится до 15 февраля. Ранее, в 2017 и 2023 годах, городские советы столиц двух государств подписывали протоколы о сотрудничестве.
Ограничения для электросамокатов
В 2023 году для шеринговых самокатов ограничили скорость до 15 км/ч в нескольких минских зонах: в парках Победы, имени Грековой, Челюскинцев, а также вблизи ТРЦ Galileo и Комаровского рынка. Такой же лимит установили на улицах: Мельникайте, Сухой, Коллекторной, Свердлова, Ульяновской, Фрунзе, Козлова, Богдановича, Сторожевской. То же самое вдоль проспекта Независимости.
Максимальная скорость в 20 км/ч установлена на улицах: Машерова, Тимирязева, Сурганова, Московской, Суражской, Вокзальной, Могилевской, Аранской, Первомайской и Змитрока Бядули.
По всей остальной территории столицы Беларуси на шеринговых самокатах можно передвигаться не быстрее 25 км/ч. Это же действует для всех средств персональной мобильности, в том числе моноколес.