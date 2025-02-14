Создан прибор для российского космического телескопа «Спектр-УФ»

В проекте «Спектр-УФ» предполагалось значительное участие международных партнеров, в том числе Испании и Японии, которые должны были разработать значительную часть приборов и компонентов телескопов. Поставка приборов несколько раз откладывалась, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а в начале 2022 года зарубежные партнеры приостановили участие в проекте. В настоящее время проект является российским национальным проектом, полностью не зависящим от международной кооперации.