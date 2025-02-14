Создан прибор для российского космического телескопа «Спектр-УФ»

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Ученые Института физики полупроводников СО РАН разработали фотокатоды — это приборы, работающие на принципе внешнего фотоэффекта, для отечественного телескопа «Спектр-УФ», запуск которого планируется после 2028 года. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Фотокатоды позволяют получить пучок электронов с необходимыми характеристиками для различных применений: в электронных микроскопах, для ускорителей, коллайдеров и систем ночного видения.
«У нас есть заказ на создание детекторов в ультрафиолетовом диапазоне 100 — 200 нм и 150 — 320 нм для спутника “Спектр-УФ”. Мы планируем сделать его “глаза”». На базе электронно-оптического преобразователя разрабатывается фотокатод на основе цезий — йод. Уже есть первые приборы, на которых можно получать изображение", — цитирует издание старшего научного сотрудника института, профессора Олега Терещенко.
Фотокатоды будут устанавливаться на космические детекторы телескопа «Спектр-УФ», запуск которого запланирован после 2028 года. «Благодаря этому телескопу российская наука получит монопольный доступ к наблюдениям высокого пространственного разрешения в УФ-диапазоне. По многим параметрам “Спектр-УФ” превзойдет космический телескоп “Хаббл”, — отмечает издание.
О «Спектре-УФ».
«Спектр-УФ» — международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией является Институт астрономии РАН. Изначально запуск обсерватории был запланирован на 2025 год, однако в связи с международной обстановкой и другими сложностями он будет значительно перенесен.
В проекте «Спектр-УФ» предполагалось значительное участие международных партнеров, в том числе Испании и Японии, которые должны были разработать значительную часть приборов и компонентов телескопов. Поставка приборов несколько раз откладывалась, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а в начале 2022 года зарубежные партнеры приостановили участие в проекте. В настоящее время проект является российским национальным проектом, полностью не зависящим от международной кооперации.