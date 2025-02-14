Мегаполис — в подземелье. В Уфе участились крупные обвалы грунта

«Весь вопрос в том, как строить, а делать это можно везде. Тут дело в цене строительства. Если предусмотреть все противокарстовые мероприятия, которые хорошо известны и регламентированы строительными правилами, то и высотный дом можно возвести. Например, Японию трясет — и ничего. А в Китае чуть тряхануло — и все дома посыпались, потому что строили не по правилам. Так и с высотными домами в Уфе, если строить по всем нормам, то будет нормально и с их эксплуатацией», — подчеркнул эксперт.