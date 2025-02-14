Мегаполис — в подземелье. В Уфе участились крупные обвалы грунта

С начала года в Уфе произошло несколько провалов грунта. В одном месте земля ушла из-под машины, в других — около жилых домов, на тротуаре. Историю ЧП продолжил обвал склона около строительной площадки Межвузовского студенческого кампуса! Причина последнего случая пока неизвестна, но жители сразу же связали произошедшее с карстами и застройкой высотками. Для города это явление не новое — карстовые обвалы существуют несколько веков. Действительно ли многоэтажное строительство столь губительно, и как избежать катастрофы, разбирался UFA.AIF.RU.
«Дома рухнут, пока мы спим»
Одним из резонансных провалов последнего десятилетия в Уфе стало происшествие в ноябре 2016 года. Тогда у дома № 193/2 на улице Интернациональной провались два автомобиля. Один успели достать с помощью крана, другая «Лада Калина» — полностью ушла под землю. Спустя три года в этом месте снова образовалась большая яма. Тогда в соседних домах местные жители пожаловались на трещины, но эксперты признали дом безопасным для проживания.
В 2023 году жители 24-этажного дома № 8 на улице Генерала Рыленко в микрорайоне Южный забили тревогу — рядом со зданием обвалился грунт. Около высотки велось дорожное строительство. Специалисты выяснили, что грунт под подпорной стеной многоэтажки стал осыпаться и проседать и в итоге повис в воздухе. Строители устранили последствия обвала и возвели постоянную железобетонную подпорную стену на фундаменте из винтовых свай, которая обеспечила стабильность и устойчивость откосной части земляного полотна в этом месте. Кроме того, в конструкцию заложили систему отвода поверхностных стоков и грунтовых вод.
В целом, провалы в Уфе образуются постоянно — порой по несколько за год. Но с начала 2025-го случаи участились. Так, в январе на улице Привокзальной, на парковке перед железнодорожным вокзалом, обвалился грунт под машиной Ford Focus. Автомобиль достали, никто не пострадал. Но по городу сразу поползли разговоры: если уж на таких объектах, как вокзал, это происходить стало, что говорить об остальных местах!
До этого глава Ленинского района столицы Башкирии Олег Котов сообщил об образовании провала грунта недалеко от дома № 1 по улице Кирова. На место выезжали сотрудники «Уфаводоканала», которые отметили, что происшествие не связано с канализацией, а имеет карстовый характер. В том же районе у дома № 103а на улице Гафури просел асфальт на тротуаре.
Казалось бы, сколько можно, но вот опять: на днях жители домов № 1, 3 и 4А по улице Тукаева, возле которых строится Межвузовский студенческий кампус, запаниковали из-за обвала склона.
«Мало того, что стройка идет непосредственно рядом с нашими домами (в 10−15 метрах), а это шум, пыль, мусор и вибрация от работы техники! Так теперь обрушился грунт склона прямо возле забора, в 5−7 метрах от дома! Образовалась огромная яма! — пишет один из местных жителей на странице главы региона Радия Хабирова. — Мы считаем, что это из-за стройки, рядом работает буровая техника, от нее сильная вибрация! Мы опасаемся за свои дома и жизни, не ровен час, поползёт сильнее, и рухнут дома, пока мы спим!».
145 провалов за 50 лет
Как рассказал сотрудник Института геологии УФИЦ РАН, кандидат геолого-минералогических наук, отличник разведки недр Александр Смирнов, проблема провалов земной поверхности в Уфе известна еще с конца позапрошлого века — со времен строительства Самаро-Златоустовской (ныне Куйбышевской) железной дороги. В последние 50 лет на Уфимском полуострове — Уфа-Бельском междуречье в столице Башкирии — достоверно зафиксировали образование 145 провалов. Большинство из них обусловлено природным происхождением и только менее 1% — техногенным. Примером последнего специалист назвал происшествие у вокзала, где обрушился свод бывшего подземного перехода.
«Карст является самым опасным и распространенным геологическим процессом. Это признают все исследователи. Формы его проявления весьма разнообразны. По неожиданности образования самыми опасными из них являются провалы, которые известны на Уфимском полуострове еще с середины XVIII века. Почти ежегодно на нем возникает не менее одного нового провала», — прокомментировал эксперт.
По словам эксперта, провалы образуются из-за наличия антропогенных или природных подземных полостей и обрушения их сводов.
Причиной техногенных случаев, в частности, специалист назвал изношенность водонесущих коммуникаций.
«Именно с этим связано то, что в последние 10 лет такие провалы в городе образуются почти ежегодно. Несомненно, что они возникали нередко и раньше, но не фиксировались», — добавил Александр Смирнов.
Еще одной причиной он назвал аварии на водонесущих подземных системах. При этом при точечных порывах водоводов образуются глубокие, но малые по диаметру провалы.
Строить по правилам
Естественные провалы земной поверхности в Уфе обусловлены развитием сульфатного карста. Как поясняют ученые, он опасен непредсказуемостью, особенно для города-миллионника, который активно застраивается. Однако, по мнению Александра Смирнова, возведение высотных домов само по себе в городе при качественном проведении инженерно-геологических изысканий и строгом соблюдении строительных правил не оказывает существенного отрицательного воздействия на состояние недр.
«Весь вопрос в том, как строить, а делать это можно везде. Тут дело в цене строительства. Если предусмотреть все противокарстовые мероприятия, которые хорошо известны и регламентированы строительными правилами, то и высотный дом можно возвести. Например, Японию трясет — и ничего. А в Китае чуть тряхануло — и все дома посыпались, потому что строили не по правилам. Так и с высотными домами в Уфе, если строить по всем нормам, то будет нормально и с их эксплуатацией», — подчеркнул эксперт.
Другой вопрос в том, что необходимо не гнаться за прибылью, а соблюдать строительные правила и следить за качеством инженерно-геологических изысканий.
Многих уфимцев пугают не только высотки, но и идея строительства в городе метро. Разговоры об этом велись еще с советских времен, но проект отменили и заявили, что этого вида транспорта не будет. Так, в конце прошлого года, мэр Уфы Ратмир Мавлиев в интервью телеканалу «Вся Уфа», отвечая на вопрос по этой теме, заявил, что «нет ничего невозможного».
«Раз смогли построить Восточный выезд, то карстовые пустоты не страшны, — отметил он. — Просто это стоит очень дорого. Карсты, конечно, есть, но есть и технологические решения, которые могут сделать все возможное. Тем более город очень удобен для этого, он вытянутый и там удобно расположить станции. Я лично верю, что метро появится».
Александр Смирнов согласился с мнением мэра, отметив, что технологические решения действительно существуют. Дело лишь в цене вопроса.
UFA.AIF.RU направил запрос в администрацию Уфы, попросив, ответить, какие мероприятия проводят перед тем, как выдать разрешение застройщикам на строительство высоток, что за требования им выдвигают. Также мы ждем ответ по ситуации с обвалом грунта у площадки будущего кампуса. Как только мы его получим, то опубликуем на нашем сайте.