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В Омской области освободилось место главы Усть-Ишимского района

Александр Седельников оставил свой пост по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда

Александр Седельников по собственному желанию освободил пост главы Усть-Ишимского района. Заявление им было написано еще 24 января. Временно исполнять обязанности главы будет Владимир Лютенко, который ранее исполнял обязанности заместителя главы района.

Как сообщает газета «Усть-Ишимский вестник», местные депутаты удовлетворили его заявление. Главой района Александр Седельников служил с 2010 года. О причинах ухода не сообщается.

Ранее Седельников был признан виновным по статье о превышении должностных полномочий за разрешение ввода в эксплуатацию недостроенного жилья, которое предназначалось для переселения в рамках региональной программы. Тогда обвиняемый вину не признал.

Суд назначил штраф в размере 280 тысяч рублей, но позже обвинения были пересмотрены, и его действия переквалифицировали на статью о халатности, освободив от наказания.

Ранее мы сообщали, что омского чиновника Цуканова посадили в СИЗО до мая 2025 года.