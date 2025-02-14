ГАИ предупреждает водителей о морозах и гололедице в выходные

В ГАИ напоминают, что эксплуатация автомобиля, не оборудованного зимними шинами или с износом протектора выше предельно допустимого, запрещена. Водителям необходимо двигаться с безопасной скоростью, соответствующей дорожным условиям на конкретном участке маршрута. Особо осторожными следует быть и заранее снижать скорость в местах, где в первую очередь может образовываться наледь из-за частых торможений: перед пешеходными переходами, искусственными неровностями, остановками общественного транспорта, ж/д переездами и т. д.