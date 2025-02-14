ГАИ предупреждает водителей о морозах и гололедице в выходные

По республике установилась зимняя погода с минимальной температурой воздуха до минус 13 градусов ночью и максимальной 2 градуса мороза днем. По информации Белгидромета, местами возможен кратковременный снег, на дорогах гололедица.
В ГАИ напоминают, что эксплуатация автомобиля, не оборудованного зимними шинами или с износом протектора выше предельно допустимого, запрещена. Водителям необходимо двигаться с безопасной скоростью, соответствующей дорожным условиям на конкретном участке маршрута. Особо осторожными следует быть и заранее снижать скорость в местах, где в первую очередь может образовываться наледь из-за частых торможений: перед пешеходными переходами, искусственными неровностями, остановками общественного транспорта, ж/д переездами
«Перед поездкой очистите автомобиль от снега, особенно стекла и световые приборы, заправьте бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедитесь в работоспособности “дворников”. При налипании снега на них в пути останавливайтесь для очистки только в безопасных местах за пределами проезжей части», — дополнили в ГАИ.
Пешеходам в условиях недостаточной видимости рекомендуется носить яркую одежду, а в темное время суток — обязательно пользоваться световозвращающими элементами. Переходить дорогу следует только в разрешенных местах и лишь убедившись, что вас пропускают. Ожидать перехода безопаснее не ближе чем в метре от края проезжей части.