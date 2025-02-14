Маленькие автобусы уберут с челябинского маршрута № 64

С понедельника на него начнут выходить исключительно автобусы особо большого класса — небольшие модели заменят на более крупные. Каждая из этих машин оборудована по последнему слову техники. В салоне есть кондиционеры, валидаторы, места для зарядки гаджетов и многое другое. В каждом автобусе 38 сидячих мест, при этом, если учесть пассажиров, которые будут ехать стоя, в одну машину смогут поместиться 184 человека.
Недавно закупленные «гармошки» осмотрел Алексей Лошкин, глава Челябинска. Он отметил, что обновление маршрута № 64, соединяющего Автобусный парк и Центральный автовокзал, очень важно, поскольку он является сегодня одним из самых популярных среди горожан. Ежедневно на нём ездят около 27 тысяч пассажиров.
Сейчас закупленные по поручению губернатора шесть автобусов проходят через последний этап подготовки. На них наносят узор из символов, ассоциирующихся с Челябинском — верблюдов, метеоритов и тому подобных предметов.