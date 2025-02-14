Маленькие автобусы уберут с челябинского маршрута № 64

С понедельника на него начнут выходить исключительно автобусы особо большого класса — небольшие модели заменят на более крупные. Каждая из этих машин оборудована по последнему слову техники. В салоне есть кондиционеры, валидаторы, места для зарядки гаджетов и многое другое. В каждом автобусе 38 сидячих мест, при этом, если учесть пассажиров, которые будут ехать стоя, в одну машину смогут поместиться 184 человека.